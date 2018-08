Japonska razočarana nad kritiko ZN o izkoriščanju delavcev v Fukushimi

Tokio, 17. avgusta - Japonska je danes izrazila razočaranje nad četrtkovo kritiko Združenih narodov, da več tisoč čistilnih delavcev v jedrski elektrarni Fukushima izkoriščajo in izpostavljajo škodljivemu sevanju. Kot so sporočili z japonskega zunanjega ministrstva, bi lahko namreč izjava ZN po nepotrebnem sprožila zaskrbljenost in zmedo.