Vodilne evropske borze uvodoma z rastjo

Frankfurt/Pariz/London, 17. avgusta - Vodilne evropske borze so današnji trgovalni dan večinoma začele z rastjo in sledijo pozitivnim gibanjem z ameriških in azijskih borz. Vlagatelji so sicer zaradi napovedi, da bodo ZDA in Kitajska konec meseca nadaljevali pogovore o medsebojnih trgovinskih odnosih, previdno optimistični, poroča francoska tiskovna agencija AFP.