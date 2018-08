Nafta malenkost cenejša

Singapur, 17. avgusta - Cene nafte v današnjem azijskem elektronskem trgovanju niso zabeležile pomembnejših premikov, znižale so se le za malenkost. V zadnjih tednih je dogajanje na naftnih trgih narekoval predvsem trgovinski konflikt med ZDA in Kitajsko, zato so se po obetih novih trgovinskih pogovorov med državama cene stabilizirale, navaja nemška tiskovna agencija dpa.