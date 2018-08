Tokio, 17. avgusta - Borza v Tokiu je dan končala z zmerno rastjo, potem ko so jo spodbudila četrtkova pozitivna gibanja na newyorških borzah. Vlagatelji so bili zadovoljni z novico, da bodo ZDA in Kitajska znova skušale rešiti trgovinske spore za pogajalsko mizo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.