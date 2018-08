Vojaške parade v Washingtonu letos ne bo

Washington, 17. avgusta - Vojaško parado, ki jo je želel ameriški predsednik Donald Trump videti v Washingtonu novembra letos, so dokončno odpovedali oziroma preložili, verjetno na leto 2019, so v četrtek sporočili iz Pentagona. Cena dogodka, ki naj bi po najnovejših ocenah znašala kar 90 milijonov dolarjev, je sicer vzbujala kritike in skrbi.