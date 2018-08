Policisti preprečili pretep med škotskimi in slovenskimi navijači

Maribor, 17. avgusta - Policisti so imeli z varovanjem sinočnje nogometne tekme med Mariborom in škotskim Glasgow Rangersom kar precej dela. Kot je danes sporočil predstavnik za odnose z javnostmi pri policijski upravi Maribor Miran Šadl, so med drugim preprečili pretep med navijači, šestim navijačem škotskega kluba so izrekli globe, pet pa bodo kazensko ovadili.