Finance: Prihaja protipodjetniška vlada? (17. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Če ne bo kakšnega zapleta, bomo v kratkem dobili operativno vlado. To je dobro, ker stvari stojijo, denimo v zdravstvu. Mislim, da si ekipa okrog Marjana Šarca zasluži priložnost, naj pokaže, kaj zna. Po zapisanem v političnih programih bo vlada v ospredje potiskala teme in projekte, ki so izrazito protipodjetniški, piše Janez Tomažič v Financah.