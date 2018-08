Newyorške borze končale v zelenem

New York, 16. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali v zelenih številkah. Borzni analitiki ocenjujejo, da med vlagatelji zaradi novih pogovorov med ZDA in Kitajsko vlada pozitivno vzdušje. Indeks Dow je dosegel najvišjo vrednost zadnjih štirih mesecev tudi zaradi dobrega poslovanja podjetja Walmart, poroča francoska tiskovna agencija AFP.