Požar zajel večje gospodarsko poslopje v Filovcih

Moravske Toplice, 16. avgusta - Danes malo pred 18. uro je zagorelo na gospodarskem poslopju v Filovcih v Občini Moravske Toplice. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je zgorelo gospodarsko poslopje velikosti 20x15 metrov, nekaj kmetijske mehanizacije in živalske hrane. Požar gasilci še gasijo, so sporočili s policije.