Državni zbor danes o novem predsedniku vlade

Ljubljana, 17. avgusta - Državni zbor bo danes na izredni seji odločal o kandidatu za predsednika vlade Marjanu Šarcu. Za razpravo o predlogu so predvidene približno štiri ure in pol, nato pa bodo poslanke in poslanci o kandidatu odločali s tajnim glasovanjem. Predsednik DZ Matej Tonin predlaga, da bi bila to tudi edina točka, ki bi jo obravnavali danes.