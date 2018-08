V Veliki Britaniji dve mošeji tarči napada s katapultom

Birmingham, 16. avgusta - Dve mošeji v britanskem mestu Birmingham sta bili v sredo zvečer med večerno molitvijo tarči napada s katapultom. Neznanci so v objekte streljali kroglične ležaje v velikosti frnikole, ki so razbili več oken. Kmalu po napadu so na kraj incidenta odhiteli oboroženi policisti. Kdo je odgovoren za napad, ni znano. Preiskava še poteka.