Ameriški vlagatelji pozdravili umirjanje napetosti med ZDA in Kitajsko

New York, 16. avgusta - Vlagatelji na newyorških borzah so zadovoljni z novico, da bodo Kitajska in ZDA po tednih obmetavanj s protekcionističnimi ukrepi in protiukrepi trgovinska nesoglasja znova poskušale rešiti za pogajalsko mizo. Tečaji delnic se v uvodnem delu trgovanja tako pretežno zvišujejo.