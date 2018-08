Vlada: Slovenija v celoti izpolnila obveznost v zvezi s premestitvami oseb iz Italije in Grčije

Ljubljana, 16. avgusta - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s končnim poročilom medresorske delovne skupine za koordinacijo premestitev oseb iz Italije in Grčije ter za trajne preselitve oseb iz tretjih držav. Po navedbah vlade je Slovenija obveznost v zvezi s premestitvami oseb izpolnila v celoti in v postavljenih rokih, so sporočili po seji.