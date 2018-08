Ružićevi začasno vodenje statističnega urada

Ljubljana, 16. avgusta - Statistični urad bo začasno vodila Genovefa Ružić, zdaj generalna direktorica urada, ki se ji petletni mandat izteče z 21. avgustom. Vlada ji je namreč na današnji dopisni seji zaupala začasno vodenje urada, in sicer za največ pol leta do najdlje 20. februarja, so sporočili z urada vlade za komuniciranje.