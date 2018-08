Umrl nekdanji indijski premier Vajpayee

New Delhi, 16. avgusta - Nekdanji indijski premier Atal Bihar Vajpayee je po dolgi bolezni danes preminil v bolnišnici v indijski prestolnici New Delhi. Star je bil 93 let. Na novico o njegovi smrti so se odzvali mnogi, med njimi tudi indijski premier Narendra Modi, ki je njegov odhod označil za nenadomestljivo izgubo.