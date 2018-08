Na Vodnikovi 5 odprli hišo za 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju

Ljubljana, 16. avgusta - Na Vodnikovi cesti 5 v Ljubljani so danes odprli enostanovanjsko bivalno enoto, v kateri bo lahko bivalo 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. Zbrane sta pozdravila ljubljanski župan Zoran Janković in državna sekretarka Martina Vuk.