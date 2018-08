Evropska komisija ponovno zavrnila očitke iz Italije glede zrušenega viadukta

Bruselj, 16. avgusta - Zrušen avtocestni viadukt pri Genovi je bil del evropske cestne mreže in je bil zato podvržen temeljitim pregledom in varnostnim standardom Evropske unije. A za izvajanje smernic EU so odgovorne nacionalne oblasti, je danes v Bruslju pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije.