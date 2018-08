Bratislava želi obnoviti letalsko povezavo do Zadra

Bratislava, 19. avgusta - Letališče v Bratislavi si želi znova vzpostaviti letalske povezave do Jadranskega morja, potem ko je npr. v preteklosti že ponujalo povezavo do Zadra na Hrvaškem. "To povezavo želimo obnoviti," je dejal prvi mož letališča Jozef Pojedinec. Doslej pri tem še niso bili uspešni, a Pojedinec verjame, da bo imel več uspeha pri tem prihodnje leto.