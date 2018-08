V uvodnem poročilu nič o vzroku letalske nesreče na Bovškem

Ljubljana/Bovec, 16. avgusta - Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov je objavila uvodno poročilo o letalski nesreči, ki se je zgodila 29. julija letos na Bovškem in je v njej umrl pilot. Poročilo, ki ga je podpisal glavni preiskovalec Toni Stojčevski, vsebuje najosnovnejše podatke o nesreči, ne omenja pa njenega vzroka.