Najhitrejša Slovenka za Slovensko planinsko pot potrebovala le slabih 12 dni

Vipava, 16. avgusta - Šesto kilometrov Slovenske planinske poti je Anja Klančnik iz Vipave pretekla in prehodila v 11. dneh, 23. urah in 49 minutah; 40-letna ultramaratonka je s tem za kar 30 ur popravila slovenski ženski rekord, ki ga je s 13 dnevi in šestimi urami imela doslej v lasti ultramaratonka Ruth Podgornik Reš.