V Indiji poplave terjale več deset mrtvih

New Delhi, 16. avgusta - V indijski zvezni državi Kerala, ki je priljubljena med turisti, so se po nalivih zdivjale poplave, ki so doslej terjale 77 življenj. Zaradi naraslih voda je moralo v začasna zatočišča več kot 60.000 ljudi, indijska vojska in mornarica pa sta okrepili reševalne operacije in ponekod ljudi rešujeta tudi s helikopterji.