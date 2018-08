V Avstraliji sredi zime divjajo požari

Melbourne, 16. avgusta - V avstralskem Novem Južnem Walesu se je kljub temu, da so tam sredi zime, razdivjalo več požarov, ki so doslej uničili najmanj tri domove in okoli dvajset gospodarskih poslopij. Z okoli 80 požari, ki so se razširili po suhem grmičevju, se od srede bori več kot 800 gasilcev. Najmanj 30 jih je še vedno izven nadzora, navaja gasilska služba.