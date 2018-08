Robert de Niro praznuje 75 let

New York, 17. avgusta - Ameriški filmski igralec Robert de Niro danes praznuje 75. rojstni dan. V bogati filmski karieri je nanizal več kot 80 vlog, mnogim se je najbolj vtisnil v spomin kot mladi Vito Corleone iz filma Boter. Kljub letom pa je še vedno zelo dejaven, prihodnje leto na velika platna prihajata njegova najnovejša filma The Irishman in Joker.