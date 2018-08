Ljubljanska borza skromno v nov dan

Ljubljana, 16. avgusta - Ljubljanska borza je nov trgovalni dan začela skromno. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 v primerjavi s torkom - v sredo je bila borza zaradi praznika zaprta - znižal za 0,14 odstotka, navzdol so ga potisnile delnice Krke in Telekoma Slovenije, ki so doslej izgubile 1,02 oz. 0,53 odstotka vrednosti.