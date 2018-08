Staro mestno jedro Ljubljane bodo oživeli glasovi manjšin

Ljubljana, 16. avgusta - V organizaciji nevladne Ustanove Imago Sloveniae - Podoba Slovenije se bo med 23. in 25. avgustom zgodil največji poulični festival v prestolnici - Noči v stari Ljubljani. Rdeča nit festivala, ki letos praznuje že 30 let, bo glasba etničnih manjšin v nacionalnih kontekstih. Poimenovali so ga Glasovi manjšin.