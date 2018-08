Boris Eifman za STA: Zanima me odkrivanje neznanega v znanem

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 18. avgusta - Na 66. Ljubljana festivalu bo v torek in sredo gostoval Akademski državni balet Borisa Eifmana, tokrat s predstavo Čajkovski. PRO et CONTRA. V baletu bodo ustvarjalci skozi ples predstavili čustveni, predvsem pa umetniški svet velikega ruskega skladatelja. "Zanima me odkrivanje neznanega v znanem," je v dopisnem pogovoru za STA poudaril Eifman.