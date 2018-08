Pravnik Toplak: Za demokratičnost Slovenije je bolje, da poslanci ne smatrajo Levice za opozicijo

Ljubljana, 16. avgusta - Ustavni pravnik Jurij Toplak glede koalicijskega ali opozicijskega statusa Levice opozarja, da je to definiranje in tolmačenje poslovnika notranja stvar DZ. Ne glede na sporazume in pogodbe je bistveno predvsem ravnanje poslancev v DZ. A za demokratičnost Slovenije in DZ je bolje, da poslanci ne smatrajo Levice za opozicijsko stranko, je ocenil.