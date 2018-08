Računsko sodišče za poslovanje ZZZS v letu 2016 izreklo mnenje s pridržkom

Ljubljana, 16. avgusta - Računsko sodišče je revidiralo računovodske izkaze in pravilnost poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2016 in mu izreklo pozitivno mnenje. Mnenje s pridržkom je izreklo zaradi nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah in izplačila 863.875 evrov organizatorjem rehabilitacije, ki niso izpolnjevali razpisnih zahtev.