Signali morebitnega umirjanja trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko pomagajo cenam nafte

Singapur, 16. avgusta - Novica, da bosta ZDA in Kitajska konec meseca nadaljevali pogovore o medsebojnih trgovinskih odnosih, ki so v zadnjih tednih močno zaostreni, je nekoliko pomagala cenam nafte. Te so se v azijskem trgovanju rahlo dvignile, potem ko jih je negotovost minulih dni na finančnih trgih precej bremenila.