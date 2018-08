Nova Gorica bo gostila lutkovni festival

Nova Gorica, 16. avgusta - Med 20. avgustom in 2. septembrom pripravljajo v Gradežu, Ogleju, Gorici in Novi Gorici Alpe Adria Puppet festival, ki bo ponudil klasične lutkovne predstave, pa tudi vpogled v novejše smernice v lutkovnem gledališču. Nastopajoči umetniki prihajajo iz Italije, Slovenije, Rusije, Španije in Madžarske.