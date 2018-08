Dnevnik: Rešiti ali ne rešiti? To ni vprašanje! (16.8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Severna triglavska stena. Trije plezalci. Mladeniči. Nizki hribovski čevlji, moderne hlače, vetrovke, čelade, plezalni pasovi. A severna triglavska stena je visoka. In strma. Zares, hudičevo visoka. Niti na pol poti niso prišli. Na majhnem platoju so obtičali kot kupček nesreče. Precenili so svoje sposobnosti, v Dnevniku piše Primož Knez.