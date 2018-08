Rohani: Trump bo moral ponovno zgraditi mostove, ki jih je porušil

Teheran, 15. avgusta - Iranski predsednik Hasan Rohani meni, da bo moral predsednik ZDA Donald Trump ponovno zgraditi mostove z Iranom, ki jih je porušil med svojim predsedovanjem, če se bo želel srečati z njim na štiri oči. "Pogovori z ZDA so potekali čisto v redu ... potem pa so Američani sami porušili ta most," je dejal na današnji seji iranske vlade.