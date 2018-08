Wawrinka, Kuznjecova in Azarenka s posebnimi povabili za OP ZDA

New York, 15. avgusta - Švicar Stanislas Wawrinka in Rusinja Svetlana Kuznjecova, nekdanja zmagovalca odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, teniškega turnirja za veliki slam, sta med dobitniki posebnih povabil za nastop na letošnjem US Opnu. OP ZDA bo na igriščih Flushing Meadowsa od 27. avgusta do 9. septembra.