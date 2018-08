Demokracija: Morilci Slovenije (16. 8.)

Ljubljana, 16. avgusta - Če bi Slovenijo razkosali na dva dela: na enega bi naselili desničarje, na drugega levičarje, in bi opazovali, kdo bo uspešnejši, bi ugotovili, da bi naprednejša in pravičnejša družba zrasla na desni. Niti ena država, ki je eksperimentirala s socializmom, do zdaj ni bila uspešna, celo preživela ni na daljši rok, v Demokraciji piše Jože Biščak.