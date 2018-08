Robida za STA: Posamezniki v UKC želijo iz lastnih interesov preprečiti delovanje NIOSB

pogovarjala se je Anja Gorenc

Ljubljana, 15. avgusta - Strokovnjak za varnost bolnikov in kakovost v zdravstvu, tudi član sveta NIOSB, Andrej Robida meni, da je dogajanje v UKC v odnosu do inštituta namenjeno uničenju ideje o NIOSB zaradi interesov posameznikov, da bi obravnavo otrok s srčnimi boleznimi obdržali v UKC. "To je kultura obnašanja v tej državi in v UKC," je bil kritičen v pogovoru za STA.