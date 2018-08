Objavljena pobuda za državno prostorsko načrtovanje osrednjega vadišča Slovenske vojske

Ljubljana, 14. avgusta - Ministrstvo za okolje in prostor je v ponedeljek objavilo pobudo za državno prostorsko načrtovanje za osrednje vadišče Slovenske vojske, ki jo je podalo ministrstvo za obrambo. Pobuda bo do 15. septembra objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh okoljskega ministrstva, kamor lahko zainteresirana javnost poda predloge in pripombe.