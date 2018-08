Med razvojne projekte vzdrževanje in menjava opreme na mejnih prehodih

Ljubljana, 14. avgusta - Vlada je danes potrdila, da se v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti nov projekt Vzdrževanje in oprema mejnih prehodov 2018-2020. Namen projekta je upravljanje in vzdrževanje mejnih prehodov in menjava dotrajane, zastarele, poškodovane opreme ter zagotavljanje schengenskih standardov, kar omogoča pogoje za učinkovito schengensko kontrolo.