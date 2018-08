Vreme: Popoldne oblačno, možne padavine in nevihte

Ljubljana, 14. avgusta - Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma nevihte, predvsem na jugu so možni tudi močnejši nalivi. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 27 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.