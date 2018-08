Ljubljanska borza z rastjo indeksa SBI TOP

Ljubljana, 14. avgusta - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala z rastjo indeksa blue chipov SBI TOP. Ta se je v primerjavi s ponedeljkom zvišal za 0,12 odstotka, delnice iz indeksa pa so končale različno. Borzni posredniki so sklenili za 1,01 milijona evrov poslov, za vlagatelje so bile najbolj zanimive delnice Petrola, Krke in Luke Koper.