Okolju prijazni pisoarji na prostem v Parizu sprožajo mešane občutke

Pariz, 14. avgusta - Pariške oblasti so na ulice francoske prestolnice namestile okolju prijazne pisoarje, iz katerih naj se ne bi širile neprijetne vonjave. Javni toaletni prostori za moške, ki so sicer šele v poskusni fazi in moškim nudijo le malo zasebnosti pri opravljanju male potrebe, so pritegnili nemalo začudenih pogledov in razburili prebivalce.