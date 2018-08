Voznika, ki je trčil v ogrado britanskega parlamenta, aretirali zaradi suma terorizma

London, 14. avgusta - Moškega, ki je danes s srebrno ford fiesto trčil v varnostno ograjo pred britanskim parlamentom, so aretirali zaradi suma terorizma, je sporočila londonska policija. Voznik se je z avtomobilom zaletel v več kolesarjev in pešcev, nakar je trčil v varnostno ogrado. Dve osebi so prepeljali v bolnišnico, vendar je ena že odšla domov.