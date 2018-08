V Gorenju kolektivni dopust izkoristili za vzdrževalna dela in nekaj naložb

Velenje, 15. avgusta - V velenjskem Gorenju je po tritedenskem kolektivnem dopustu za večino zaposlenih v ponedeljek ponovno stekla proizvodnja. Čas kolektivnega dopusta so v podjetju izkoristili za vzdrževalna dela in naložbe v energetske sisteme, začeli so tudi s pripravami na selitev še zadnje proizvodnje hladilnikov v srbski Valjevo.