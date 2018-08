V Nemčiji zaskrbljeni zaradi odkritja tropskih klopov

Stuttgart/München, 14. avgusta - Znanstveniki so letos v Nemčiji odkrili sedem primerov tropskih klopov, ki so se doslej pojavljali predvsem na območju Sredozemlja. Gre za vrsto Hyalomma, ki ni le občutno večja od v Nemčiji običajnih klopov, temveč lahko tudi prenaša povzročitelje drugih bolezni, navajajo sodelavci z univerze Hohenheim in Inštituta nemške vojske za mikrobiologijo.