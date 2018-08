V Mariboru v ponedeljek začenjajo z gradnjo podvoza pod tiri na Ljubljanski ulici

Maribor, 15. avgusta - V Mariboru bodo v ponedeljek začeli z gradnjo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici, ki naj bi trajala predvidoma do konca prihodnjega leta. V času gradnje bodo tam zaprte ceste in spremenjene avtobusne proge, zato javnost pozivajo k strpnosti. Dostop do kliničnega centra naj bi bil stalno zagotovljen.