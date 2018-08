Moderna galerija s poletno šolo vzhodnoevropske umetnosti

Ljubljana, 14. avgusta - Moderna galerija v Ljubljani med 24. in 31. avgustom prvič organizira mednarodno poletno šolo z naslovom Konstrukcije utopije - vzhodnoevropske avantgarde in njihova dediščina. Šola je namenjena podiplomskim študentom in drugim, ki delujejo na polju umetnosti in jih zanima vzhodnoevropska umetnost.