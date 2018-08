Iztok Jerman iz Alta Skladov: Vpliv krize s turško liro na svetovno gospodarstvo najverjetneje le omejen

Ljubljana, 14. avgusta - Čeprav je Turčija razmeroma velika država in so strukturne težave turškega gospodarstva precejšnje, bo imela trenutna kriza s turško liro po oceni direktorja upravljanja pri družbi Alta Skladi Izidorja Jermana le omejen vpliv na svetovno gospodarstvo. Lira sicer danes po velikih padcih minuli petek in delno tudi v ponedeljek pridobiva na vrednosti.