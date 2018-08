Odpoklic izdelkov za beljenje zob Instant whitening pen Dazzling White in Kit de 15 Pcs Blanchiment des Dents

Ljubljana, 14. avgusta - Zdravstveni inšpektorat je odpoklical izdelka za beljenje zob Instant whitening pen Dazzling White in Kit de 15 Pcs Blanchiment des Dents. Po podatkih sistema Rapex izdelek vsebuje previsoko vsebnost vodikovega peroksida. Izdelki za beljenje zob, iz katerih se sprosti več kot šest odstotkov vodikovega peroksida, niso varni za uporabo.

Izdelek Instant whitening pen Dazzling White se je prodajal v spletni trgovini Wish, izdelek Kit de 15 Pcs Blanchiment des Dents blagovne znamke niceEshop pa v spletni trgovini Amazon. Slovenskim potrošnikom so lahko izdelki dostopni tudi na drugih spletnih straneh. Ponudniki so izdelke umaknili s trga oziroma ponudbe, dostopne potrošnikom iz Evropske unije. Amazon pa je izvedel tudi odpoklic.

Zdravstveni inšpektorat kupcem svetuje, naj izdelkov ne uporabljajo in jih vrnejo prodajalcu.