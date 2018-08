Industrijska proizvodnja junija v območju evra in EU na mesečni ravni s padcem

Luxembourg, 14. avgusta - Obseg industrijske proizvodnje se je junija po sezonsko prilagojenih podatkih znižal za 0,7 odstotka v območju z evrom in za 0,4 odstotka v celotni EU, je sporočil evropski statistični urad Eurostat. V medletni primerjavi se je obseg industrijske proizvodnje v obeh območjih povečal, in sicer v državah z evrom za 2,5 in v uniji za 2,6 odstotka.