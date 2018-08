V koloni po nesreči avtobusa reševalci posredovali še pri rojstvu

London, 14. avgusta - Britanski reševalci so imeli v ponedeljek polne roke dela ob nesreči avtobusa na avtocesti v grofiji Kent, v kateri se je poškodovalo 41 potnikov. Za nameček pa so morali pomagati še nosečnici, ki je obtičala v koloni in začela rojevati. Na svet so uspešno spravili fantka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.