Talibani prevzeli nadzor nad vojaško bazo na severu Afganistana

Kabul, 14. avgusta - Talibani so v ofenzivi na afganistansko vojaško bazo na severu države od nedelje ubili najmanj 14 vojakov, več deset so jih zajeli, mnogi pa so zbežali, so danes sporočile oblasti. Skrajneži so po več dnevih spopadov prevzeli nadzor nad bazo v provinci Farjab, poroča francoska tiskovna agencija AFP.